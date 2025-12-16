Este es el precio de los abonos de Santa Fe para el primer semestre de la Liga Colombiana 2026

Independiente Santa Fe anunció oficialmente la venta de abonos, que tiene un rango de precios que van desde los $457.000 mil hasta $1.289.000 pesos. Todo depende de la categoría en la que se encuentre cada hincha.

Es importante mencionar que los abonos estarán disponibles hasta el 31 de enero de 2026. Con ellos, los hinchas podrán asistir a los nueve partidos de la Liga Colombiana y a la final de la Superliga. Además, contarán con varios beneficios adicionales, como un 20 % de descuento en las tiendas físicas de la Casa Cardenal el día de su cumpleaños, experiencias VIP en los partidos como local y un 50 % de descuento en el documental Garra y Corazón: En la Décima del León.

No incluye los partidos de la Copa Libertadores

Una de las principales novedades en los abonos de Independiente Santa Fe es que los compromisos de la Copa Libertadores no estarán incluidos dentro del plan de la Liga Colombiana. No obstante, los abonados tendrán acceso a precios preferenciales para asistir a los partidos del torneo internacional.

El abono exclusivo para la Copa Libertadores se pondrá a la venta después del 15 de enero de 2026 y contará con precios preferenciales hasta el 17 de marzo. Cabe recordar que, una vez se conozcan los rivales de Santa Fe en la competencia continental, los precios aumentarán.

A continuación el listado de precios:

Abonado antiguo: Son todos los hinchas que adquirieron el plan de membresía en el segundo semestre del 2025 de la fase todos contra todos (no incluye los que se abonaron en los cuadrangulares).

Localidad Valor Occidental Preferencia $1.137.000 Occidental Platea Alta $1.137.000 Occidental Platea Baja $1.137.000 Occidental General $772.000 Oriental Preferencial $648.000 Oriental Platea $648.000 Oriental General $490.000 Lateral Sur $457.000

Abonado nuevo: Se trata de los hinchas que se quieren abonar por primera vez para apoyar al León en todos los partidos.