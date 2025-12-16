Tropas del ejército fueron hostigadas por el ELN en Valdivia; un menor de edad quedó herido

Antioquia

En la tarde de este lunes fueron hostigadas las tropas del Ejército que estaban garantizando la seguridad y la movilidad de la troncal a la costa Caribe en la vereda La Paulina del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia, y el mismo sitio donde la noche del domingo la guerrilla del ELN incineró un bus de servicio público.

Según el reporte extraoficial conocido por Caracol Radio, las tropas habrían sido atacadas por integrantes del ELN; y una tractomula fue impactada por los tiros de fusil; además, un menor de edad quedó herido, que fue auxiliado por la comunidad y trasladado al centro médico de Valdivia. Se está a la espera del reporte médico sobre la salud del infante.

#Atención I Esta tarde se reportó un hostigamiento al Ejército que permanece en el sector La Paulina de Valdivia, donde el ELN quemó un bus. No hubo personas heridas ni fallecidas. Luego de varios minutos, las tropas retomaron el control de la zona.

Investigaciones por ataques en Antioquia

Las autoridades departamentales informaron que, ante el anuncio del paro armado del ELN, se han desplegado uniformados en diferentes corredores viales como el Suroeste, Norte, Oriente y Occidente. Así mismo se inicia una investigación por los puntos donde hubo alteración al orden público, pero no ha habido presencia de esa guerrilla.

“La Fuerza Pública está haciendo presencia en los lugares históricamente más afectados por este grupo armado ilegal y, como ustedes pueden ver, la situación de terrorismo se ha presentado en otros lugares que no teníamos, como en el radar. Por eso es por lo que convocamos, apelamos a toda la comunidad para que nos informe en tiempo real”, expresó Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia.

También invitó a la ciudadanía a comunicarse con la fuerza pública antes de tomar la carretera para que se le informe cómo está la movilidad mientras dura este paro armado.