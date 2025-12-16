Kast sobre calificativos de nazi por parte Petro y Maduro: me tienen sin cuidado

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dijo que no le importan los comentarios de Nicolás Maduro o Gustavo Petro que lo vinculan con el nazismo. (Foto: Caracol Radio / Getty)

En medio de los saludos y éxitos emitidos por distintos presidentes del mundo ante el triunfo de José Antonio Kast para la presidencia chilena entre 2026 y 2030, se destaca la postura de dos líderes regionales: Gustavo Petro y Nicolás Maduro, quienes criticaron fuertemente al presidente electo calificándolo de nazi.

Ante estas declaraciones, Kast se pronunció diciendo que son comentarios que le tienen sin cuidado.

“Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. Las del presidente de Colombia, bueno, es una persona que salió electo democráticamente, emite los juicios desde ese punto de vista, pero yo me centro más en las declaraciones de Maduro”, dijo Kast.

“(Maduro) es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, agregó Kast desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

¿Qué dijo Petro?

Luego del triunfo electoral de Kast, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales advirtiendo que en América “vienen los vientos de la muerte” e hizo un llamado a “resistir con la espada de Bolívar en alto” a los países de la antigua Gran Colombia.

“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos” dijo Petro quien agregó que nunca le daría “la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

El Gobierno de Gabriel Boric, que ya comenzó la transición con su sucesor de signo radicalmente opuesto, entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las “inaceptables” declaraciones de Petro.

¿Qué dijo Maduro?

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, agregó.

Kast y la extrema derecha

Kast votó sí a la continuidad de la dictadura de Pinochet en el plebiscito de 1988 y ha defendido el régimen en varias ocasiones durante su carrera política.

Su gran promesa es formar un “gobierno de emergencia” con el que aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular y solucionar la “peor crisis de las últimas décadas” en la que está sumida Chile. Entre otras medidas, propone expulsiones masivas de migrantes, mayor despliegue policial, blindaje de la frontera norte con vallas y zanjas y tipificar la migración irregular como un delito.

Durante su campaña llevó una cuenta atrás con los días que les quedan a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile para abandonar voluntariamente el país antes de que asuma el poder.