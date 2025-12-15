Política

Petro reitera rechazo por elección de Kast en Chile: Es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia

El presidente nuevamente rechazó el regreso de la derecha al poder en Chile.

Gustavo Petro y José Kast (Fotos vía Getty Images)

Muchos cuestionamientos ha recibido el mandatario Gustavo Petro por su posición frente a la elección de José Antonio Kast en la Presidencia de Chile.

Y es que el trino que publicó el presidente con la frase: “Jamás le daré la mano a un nazi”, generó varios cuestionamientos y hasta una censura en su red social de X.

Sin embargo, el mandatario volvió a reiterar su rechazo por el regreso de la derecha al poder, y señaló que “la derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia”.

Dijo que el fascismo en Chile no durará 40 años, porque son otros tiempos y volverán a gritar “libertad”.

¿Qué más dijo Petro sobre la elección en Chile?

Al reiterar su rechazo por la elección de José Antonio Kast, el mandatario colombiano señaló que “volvieron a matar al presidente”, y les hizo un llamado a todos los jóvenes en Chile para “abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda”, señaló.

