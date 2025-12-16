Popayán

Incineran un vehículo de carga en la vía Panamericana entre Popayán y Cali

Hombres fuertemente armados salieron a la carretera en la vereda El Descanso, jurisdicción del municipio de Caldono, Cauca.

Brandon Leguizamo

Caldono, Cauca. En el marco del paro armado que adelanta el ELN en el país, en el departamento del Cauca se registran varias alteraciones del orden público, entre ellas la incineración de un vehículo de carga en la vía Panamericana.

El hecho se presentó en la vereda El Descanso, corregimiento de Pescador, municipio de Caldono, Cauca.

Amenaza por hombres armados

En este lugar, transportadores y viajeros reportaron que hombres fuertemente armados salieron a la carretera, interceptaron varios vehículos y procedieron a prenderle fuego a un camión de carga.

El servicio público de transporte de pasajeros se redujo por el temor a nuevas acciones violentas en el marco del paro armado.

Recientemente, en el departamento se reportó la instalación de un explosivo y de varias banderas alusivas al ELN, ubicadas en varios municipios del Cauca, especialmente sobre la vía Panamericana.

Las autoridades en el departamento se encuentran en máxima alerta.

