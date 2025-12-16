Incautaron 150 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en el Golfo de Urabá

Urabá, Antioquia

En el marco de las operaciones de control, vigilancia y seguridad marítima que se adelantan en el sur del Gran Caribe colombiano, la Armada de Colombia logró la incautación de 150.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en aguas del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia.

El operativo se desarrolló luego de que unidades de la Institución Naval detectaran una embarcación sospechosa, al parecer procedente de Centroamérica. Ante esta situación, fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida (URR) adscrita a la Estación de Guardacostas de Urabá, con el objetivo de verificar posibles actividades ilícitas relacionadas con el contrabando marítimo.

“Gracias a las capacidades de vigilancia y a la unidad de reacción rápida de guardacostas, se logró interceptar esta embarcación sospechosa y a poner a disposición de las autoridades competentes, tanto a los tripulantes como el material incautado, evidenciando que este cargamento ilegal llegará a los mercados nacionales”, indicó el teniente de Corbeta Manuel Medina Reyes, Oficial Operativo de la Estación de Guardacostas de Urabá.

Más detalles del operativo

Durante la inspección a la embarcación, tipo metrera y equipada con dos motores fuera de borda, las autoridades hallaron en su interior 150 mil cajetillas de cigarrillos, las cuales no contaban con la documentación aduanera exigida por la normatividad vigente, lo que confirmó su condición de mercancía de contrabando.

De acuerdo con el conteo y la verificación realizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el cargamento incautado tendría un avalúo aduanero aproximado de 188 millones de pesos, mientras que su valor comercial en el mercado ilegal alcanzaría los 675 millones de pesos.

Las cajetillas de cigarrillos, junto con la embarcación utilizada para su transporte, quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar los trámites judiciales y administrativos correspondientes. Con este resultado, la Armada de Colombia señaló que seguirá luchando contra el contrabando y las economías ilícitas que afectan la seguridad, la salud pública y la legalidad en el país.