Incautan 6.600 pares de zapatos de contrabando financiados por estructuras criminales en Medellín

Medellín

En un operativo sorpresa realizado al inicio de la temporada decembrina, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la DIAN y la Fiscalía General de la Nación desmantelaron una bodega en el barrio Colombia donde se ocultaban 6.641 pares de calzado de contrabando.

La mercancía, que imitaba marcas reconocidas, está avaluada en más de $1.700 millones y habría ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros correspondientes. Las autoridades señalaron que el material ilícito pretendía abastecer puntos de venta informales durante la temporada de fin de año de alta demanda comercial.

De acuerdo con la investigación, el cargamento está vinculado con los grupos delincuenciales “Caicedo” y “La Terraza”, que utilizan el contrabando y la falsificación como fuentes de financiación para fortalecer sus economías criminales en Medellín.

“Este resultado se convierte en una acción clave para frenar el ingreso de productos ilegales durante esta temporada donde aumenta precisamente la circulación de mercancías que no cumplen con los estándares de calidad ni con la verificación sanitaria correspondiente”, detalló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Alerta por contrabando en temporada navideña

Las autoridades explicaron que, además del favorecimiento y facilitación del contrabando, en este caso también se evidenció usurpación de derechos de propiedad industrial, debido a que los productos imitaban marcas reconocidas y se iban a comercializar sin los estándares de calidad ni la verificación sanitaria requerida.

Las instituciones anunciaron que los operativos continuarán de manera sostenida en diciembre y enero, con el fin de garantizar celebraciones seguras y proteger la economía local y el comercio formal.