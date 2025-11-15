Incertidumbre por jurisdicción agraria: Minagricultura advierte que congreso no quiere debatirla

El gobierno inició el conteo regresivo sobre los días que le quedan al legislativo para discutir la reforma de jurisdicción agraria y rural, y definir las competencias, el procedimiento, y los principios que sistematizan las normas agrarias, ya que sin estos instrumentos, será difícil ponerla en funcionamiento.

Caracol Radio habló con la ministra de agricultura, Martha Carvajalino, quien manifiesta que el acuerdo que se logró en las comisiones conjuntas, con las que el pasado 10 de diciembre, bajo consensos, se aprobó el proyecto de ley, sin embargo, en este nuevo capítulo, las herramientas para que la jurisdicción funcione, no han querido ser discutidas en la Cámara de Representantes, según dice la funcionaria.

“Aquí lo que no se ha querido es discutirlo (...) y se vienen diciendo cosas que no son ciertas, y que me parecen generan un impacto negativo, no para el gobierno nacional, sino para la discusión transparente y pública que debe asumir el país frente a una deuda histórica, que es la posibilidad de que los campesinos y campesinas, pero también los productores grandes, pequeños y medianos, todos quienes desarrollan y habitan el campo puedan tener la presencia de un juez”, expresó la ministra.

La ministra manifiesta que la discusión sobre el contenido de la jurisdicción agraria se agendó el pasado 28 de octubre, y al asistir al recinto de la Cámara de Representantes, se ha cambiado varias veces el orden del día, y a esto se suma el retiro del recinto de integrantes de la bancada del centro democrático, cambio radical y el partido de la u, desarmando el quórum.