Revelaron identidad del futbolista arrestado en Londres ¿Por qué vincularon a Daniel Muñoz?

El pasado domingo 7 de diciembre circuló en redes sociales información en la que aseguraban que un futbolista había sido arrestado en Londres durante la noche del sábado 6 de diciembre, pero no dieron a conocer el nombre del jugador. Lo que causó asombro fue que cobró fuerza que el implicado habría sido el colombiano Daniel Muñoz.

Este rumor se alineó con que horas después el antioqueño no apareció en la convocatoria del Crystal Palace para enfrentar a Fulham. Sin embargo, se conoció que su sorpresiva ausencia se debió a una pequeña molestia en una de sus rodillas, por lo que el técnico, Oliver Glasner, decidió darle descanso.

“Su rodilla. Le dije a Dani: ‘Lo siento, amigo, tengo que darte descanso’ y por eso no puede jugar...Tiene la rodilla un poco inflamada y, por supuesto, nunca corremos riesgos.Por eso se perdió el partido de hoy y esperamos que pueda volver para el partido contra el City el próximo fin de semana”, dijo al respecto Glasner.

¿Quién fue el implicado en el arresto y por qué vincularon a Muñoz?

Lo de Muñoz no pasó de una lamentable noticia falsa divulgada por muchas cuentas de X (como Fútbol de Inglaterra) con gran cantidad de seguidores, lo que hizo que tomara relevancia en Inglaterra y asombro en Colombia. Desde el mismo entorno del jugador confirmaron ese domingo que Daniel no había tenido ningún tipo de altercado y que se estaba recuperando de la molestia en la rodilla.

🚨🇨🇴 NOTICIA. Daniel Muñoz (29), del Crystal Palace, fue arrestado tras presuntamente golpear a un hombre en la calle. Esa es la verdadera razón detrás de su ausencia en el partido de hoy contra el Fulham. pic.twitter.com/CqJOD63i58 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) December 7, 2025

Un día después, el medio británico, The Sun, reveló la verdadera identidad del futbolista, que fue arrestado de manera preventiva y luego fue puesto en libertad. Se trataría del delantero inglés Ivan Toney, con pasado en la Premier League en el Brentford y que milita actualmente en el Al Ahli de Arabia Saudita.

“El as de Inglaterra, Ivan Toney, fue arrestado por un presunto cabezazo y sacado de un bar de moda de Londres esposado”, escribieron en el medio.

Por su parte, detallaron lo que sucedió en el bar. “Se dice que el problema surgió cuando el fanático agarró al delantero de 29 años para tomarse una selfie. Uno de ellos lo reconoció y dijo: ‘Oh, es Ivan Toney ' y trató de poner sus manos alrededor de su cuello para sacarse una foto con él. “Y entonces Toney dijo: 'Quítate de encima, quítate de encima‘’ y terminó dándole un cabezazo a uno de los chicos”, agregan al respecto.

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 8, 2025

Tras conocerse esta versión, en redes sociales están pidiendo que haya una disculpa hacia Daniel Muñoz por parte de los que compartieron esta noticia falsa, pues vulneró su derecho al buen nombre y causó señalamientos injustos.

Vale la pena acotar que Toney estuvo sancionado por parte de la FA con ocho meses sin competir y tuvo que pagar una multa de 55.000 euros por apostar partidos de fútbol entre febrero de 2017 y enero de 2021.