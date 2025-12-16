Director de la DIJIN confirma circular roja contra Carlos Ramón González y pide cooperación internacional

Banderas de Nicaragua y Colombia y Carlos Ramón González. Fotos: Getty Images / (Colprensa-Senado de la República).

El director de la DIJIN, coronel Ever Alfonso, se refirió a la información que circula sobre el paradero de Carlos Ramón González, quien habría sido visto recientemente en una fiesta en Nicaragua, y confirmó que sobre esta persona pesa una circular roja de Interpol que continúa vigente.

El alto oficial señaló que las autoridades colombianas tienen conocimiento de las actividades que habría desarrollado González, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

El coronel Alfonso explicó que, tras conocerse estas informaciones, se han adelantado los acercamientos correspondientes a través de los canales internacionales, aunque advirtió que la materialización de la orden de captura depende de la cooperación de las autoridades de otros países.

“Necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos 196 países que están vinculados a la OCN Interpol”, afirmó.

El director de la DIJIN recalcó que, si no se obtiene la cooperación necesaria, las autoridades continuarán insistiendo en los mecanismos previstos dentro de la cooperación judicial internacional para hacer efectiva la captura.

No obstante, reiteró que la Policía Nacional cuenta con información sobre los movimientos recientes de González y mantiene activas las gestiones para lograr su ubicación y puesta a disposición de la justicia colombiana.