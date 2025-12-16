Procuraduría investigará caso parranda vallenata de Carlos Ramón González

Invitación del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua a la "Noche Vallenata Colombia", promovido por la cancillería colombiana, en la que fue captado el prófugo Carlos Ramón González. (Foto: Cortesía / TNRD / Caracol Radio )

JUDICIAL

Se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación por la parranda vallenata en la que apareció el prófugo de la justicia Carlos Ramón González junto a funcionarios del cuerpo diplomático, en la Embajada de Colombia en Nicaragua.

González es prófugo de la justicia en Colombia por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y es considerado uno de los articuladores del saqueo a esa entidad.

El Ministerio Público, ordenó iniciar la investigación para conocer los detalles de la organización de la fiesta, que de hecho fue promovida por la propia Cancillería en las redes sociales del Teatro Nacional Rubén Dario de Nicaragua.

Se busca identificar a los funcionarios públicos de la Embajada de Nicaragua que habrían tenido relación con el evento

Se espera que en los próximos minutos el Procurador Generl, Gregorio Eljahc entregue más detalles del caso.