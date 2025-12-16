“Colombia está consumiendo más energía de la que produce”: Paloma Valencia

La precandidata presidencial expuso la necesidad de recuperar la autosuficiencia energética del país, en medio de su llamado a evitar un futuro racionamiento. | Foto: Caracol Radio

Durante su intervención en Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, Paloma Valencia advirtió que el país enfrenta una crisis energética profunda. Para ella, si llega un período fuerte de sequía, el sistema podría entrar en estrés y afectar a hogares y al sector productivo.

Valencia insistió en que Colombia debe recuperar su riqueza energética aprovechando el petróleo, gas, carbón, viento, aguas y potencial geotérmico. Propuso para ello agilizar los procesos de consulta previa mediante inversiones directas en las comunidades y destinar parte de las regalías a la protección ambiental. Sostuvo, además, que equilibrar producción y conservación es clave para evitar que el país siga en la pobreza y asegurar desarrollo para millones de colombianos.

A continuación la entrevista completa: