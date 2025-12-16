En Bello no habrá sepelio colectivo con los cuerpos de los fallecidos en el accidente en Remedios

Velatón en el municipio de Bello en memoria de 17 fallecidos en el accidente- foto alcaldía

Bello-Antioquia

La alcaldesa del municipio de Bello, Lorena González Ospina, informó que las familias de los 16 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño decidieron no realizar un sepelio colectivo como se había planteado inicialmente para rendirles un homenaje póstumo a todos en el mismo lugar.

La mandataria explica que algunas familias desean trasladar los cuerpos de algunos jóvenes a otras ciudades del país donde les realizarán el sepelio. Sin embargo, este miércoles se realizaría una eucaristía en el Coliseo Tulio Ospina de Bello a las 10 a.m.

“En conversación con ellos, definimos que era mejor que ellos, pues, recibieran el cuerpo de sus niños y pudieran de forma particular hacer esas exequias como bien lo consideraran. Además, hay familias que quieren desplazarlos a otras ciudades, hay familias que llevan sus hijos a Bogotá, otra niña va a Barbosa”, explicó la mandataria.

Contó, además, que debido a que al menos cinco familias no contaban con servicio funerario , la alcaldía en apoyo con la empresa privada para ayudar a estas personas. Agrega que todos los cuerpos ya fueron entregados por Medicina Legal.

“Ellos hicieron un trabajo en tiempo récord para poder tener los cuerpos de los jóvenes listos. Lo único que dificultó, de pronto, un poco la entrega fue el proceso con la fiscalía, porque hay unos requisitos precisos, pues, que estaban exigiendo, frente a los cuales también la administración prestó el servicio, hizo el trámite con la registraduría para que se pudieran desplazar allá y agilizar todo lo que fuera necesario”.

La alcaldesa informó en la noche del lunes que aún no se ha entregado un informe sobre lo que causó el accidente.