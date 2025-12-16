El Cruzeiro de Luis Sinisterra y Néiser Villarreal será dirigido por un histórico técnico brasileño

Luis Sinisterra y Néiser Villarreal tendrán un histórico entrenador brasileño, para la temporada del 2026 en Cruzeiro, esto tras la salida de Leonardo Jardim que estuvo con el club durante diez meses. Ahora el reemplazo para este cargo será Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como ‘Tite’, quien fue el director técnico de la Selección Brasileña por más de 6 años.

Tite fue oficializado el martes 16 de diciembre por el conjunto de Bello Horizonte, firmando su contrato hasta finales del 2026. Este será el decimosexto equipo en toda su carrera, volviendo a dirigir luego de su paso por Flamengo en el 2024, donde dirigió 70 partidos.

Entre sus logros más importantes, destaca la Copa América con Brasil en el 2019 y haber dirigido dos mundiales, llegando hasta los cuartos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022. Asimismo, en este continente también levantó el título de la Copa Libertadores en el 2012, el siguiente año se coronó con la Copa Sudamericana y el Mundial de Clubes, todo esto con Corinthians.

Acompanhado do presidente Pedro Lourenço e do vice-presidente Pedro Junio, o técnico Tite esteve na Toca da Raposa II, nesta terça, e conheceu todas as instalações do clube. 🦊



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/DxJWJOB5lp — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 16, 2025

Luego de ser anunciado, el club publicó las fotografías de Tite visitando las instalaciones del equipo Toca da Raposa 2, acompañado por el presidente Pedro Lourenço, el vicepresidente Pedro Junio, el director deportivo Joaquim Pinto y el director ejecutivo Rodrigo Ramos.

Uno de los principales objetivos del nuevo director técnico de Cruzeiro es ser campeón del continente. “Tengo orgullo y gratitud. Muchas gracias por la invitación”, dijo en su presentación.

Otro de los importantes logros a los que aspira el club de Sinisterra, que está desde agosto en el club, y Villareal, quien apenas fue fichado hace un par de semanas, es volver a levantar el trofeo del Brasileirao, ya que no gana este campeonato desde el 2014.