Neyser Villarreal, oficializado en Cruzeiro: Le pusieron millonaria cláusula de venta

Se acabaron las expectativas sobre el futuro del futbolista Neyser Villareal. Luego de haber entrenado varias semanas en Belo Horizonte, el delantero colombiano fue anunciado a través de las redes sociales de Cruzeiro, llegando como agente libre tras su paso por Millonarios.

Cabe destacar que el tumaqueño tuvo una gran actuación en el Mundial Sub-20 que se celebró recientemente en Chile. La Selección Colombia alcanzó la instancia de semifinales y Villarreal fue uno de los máximos goleadores del certamen con 5 anotaciones, además de contribuir con una asistencia.

Después de su gran actuación con la Selección, no volvió a entrenar con el cuadro Embajador y pese a los inconvenientes disciplinarios, el club anunció su desvinculación. Así mismo el jugador ya tenía un precontrato con Cruzeiro desde septiembre que vencía en noviembre.

La cifra de la cláusula en el contrato de Neyser Villareal

Antes de fichar con el cuadro de Bello Horizonte, Neyser estaba en la mira de dos equipos grandes de España. Se conoce que tuvo una oferta del Atlético de Madrid y al parecer también estaba en el radar de Barcelona.

Pero la magia del futbolista de 20 años, se quedará en Sudamérica por al menos cinco años más, ya que firmó contrato hasta diciembre del 2030 con Cruzeiro, ratificando así sus condiciones como una de las promesas del fútbol colombiano, que a partir del otro año estará presente en el Brasileirao.

Lo curioso de esta contratación es la póliza que impuso el club celeste para los equipos extranjeros que quieran comprar en el futuro al colombiano. La cifra debería superar los 300 millones de reales, es decir, al rededor de 56 millones de dólares, según informó el diario Globo Esporte.

Cruzeiro clasificó a la Copa Libertadores del 2026 y en el torneo local es tercero en la tabla de posiciones de la Liga de Brasil con 69 puntos, a falta de dos fechas para que termine. En el conjunto de Bello Horizonte Neyser Villareal, compartirá camerino con Luis Sinisterra.