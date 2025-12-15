Sicariato en la Puerta del Sol en Bucaramanga: un hombre muerto y una mujer herida

Bucaramanga

Una persona muerta y una joven gravemente herida dejó un ataque con arma de fuego registrado en la tarde de este domingo 14 de diciembre en la diagonal 15 con calle 61, en sentido sur–norte, a la altura del intercambiador de la Puerta del Sol, en Bucaramanga.

La víctima fatal fue identificada como Josep Jesús Linarez Urbina, de 34 años, de ocupación mototaxista, quien recibió múltiples impactos de bala en la región de la espalda y en una de sus manos. El hombre falleció en el lugar de los hechos.

En el mismo ataque resultó lesionada Andrea Lizeth Parra Serrano, de 22 años, quien también presentó heridas por arma de fuego. La joven fue trasladada de urgencia en un vehículo policial a un centro médico.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron hacia las 5:23 de la tarde, cuando uniformados realizaban labores de prevención y control en el barrio Conucos y escucharon varias detonaciones provenientes del sector de la diagonal 15. Al llegar al lugar, encontraron una motocicleta atravesada sobre el carril exclusivo de Metrolínea, conducida por Linarez Urbina, y a varias personas alertando sobre lo ocurrido.

Según el testimonio de la acompañante del hoy fallecido, Andrea Lizeth Parra, una motocicleta de color azul, se les acercó mientras se desplazaban por la zona y sus ocupantes abrieron fuego directamente contra ellos. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo al norte por la carrera 15.

De momento las autoridades no confirman capturas tras el hecho, confirman que avanzan en la investigación para esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los sicarios.