Disminuyen las reservas de sangre en Antioquia: Hospital San Vicente Fundación emite alerta

Medellín

En plena temporada de fin de año, el Hospital San Vicente Fundación lanzó una alerta por la reducción de sus reservas de sangre indispensables para atender procedimientos de alta complejidad y emergencias de pacientes provenientes de Antioquia y otras regiones del país.

La baja afluencia de donantes contrasta con una demanda que no se detiene e incluso puede aumentar en estas fechas. Por ello, el Hospital invitó a la ciudadanía a sumarse a la Donatón que se realizará el 17 y 18 de diciembre en sus instalaciones de Medellín, y el 19 de diciembre en el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro.

Los grupos sanguíneos O+ y O−, los más utilizados en situaciones de urgencia y los más frecuentes en la población colombiana, son precisamente los que hoy presentan las reservas más bajas. A esto se suma que durante diciembre muchos potenciales donantes se ausentan por vacaciones y compromisos familiares, mientras continúan las cirugías, emergencias y tratamientos de alta complejidad.

“Los componentes sanguíneos tienen fecha de vencimiento, por eso la donación debe ser constante. Normalmente recibimos entre 800 y 1.000 donantes al mes, pero en lo que va de diciembre apenas hemos llegado a 250. Nuestra meta es alcanzar los 800 donantes este mes, y para lograrlo necesitamos del compromiso ciudadano”, explicó Lina Álvarez Posada, coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San Vicente Fundación Medellín.

Las transfusiones son fundamentales para niños, adultos mayores, pacientes oncológicos, personas que requieren cirugías cardiovasculares u ortopédicas de alta complejidad, así como para la atención de emergencias. Por ello, el Hospital mantiene durante todo el año campañas de sensibilización a través de medios digitales y de comunicación.

Requisitos para donar sangre

Los donantes deben:

Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kg.

Estar en buen estado de salud y no haber tenido gripe, malestar general ni haber tomado antibióticos en los últimos 15 días.

Esperar seis meses si tienen tatuajes, piercings, maquillaje permanente o cirugías mayores.

Las personas con hipertensión o diabetes pueden donar si su condición está controlada (en diabetes, solo con medicación oral).

No haber viajado en los últimos cuatro meses a zonas con malaria ni haberse realizado procedimientos odontológicos en los tres días previos.

El Hospital también recomienda acudir bien alimentado, evitar ayunos prolongados, mantenerse hidratado y descansar adecuadamente. Tras la donación, se aconseja evitar esfuerzos físicos intensos y aumentar el consumo de líquidos.