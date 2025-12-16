Precoltur dice que colabora con la investigación tras accidente que dejó 17 muertos

Medellín, Antioquia

La empresa Precolombina de Transportes S.A. – Precoltur, propietaria del bus involucrado en el grave accidente ocurrido en la nueva vía Medellín–Costa Caribe, se pronunció tras el siniestro que dejó 16 jóvenes y el conductor muertos, además de 15 personas heridas, en una excursión de estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, la firma aseguró que está colaborando con las autoridades competentes en la investigación que busca reconstruir las circunstancias que rodearon el accidente ocurrido en la madrugada, cuando el vehículo se salió de la vía y cayó a un abismo en jurisdicción del municipio de Segovia, nordeste antioqueño.

Investigación en curso y revisión del vehículo

Frente a las denuncias hechas por familiares de las víctimas, quienes han señalado que el bus habría presentado fallas mecánicas durante el trayecto, la empresa indicó que serán las autoridades las encargadas de establecer las causas definitivas del siniestro. Según Precoltur, el vehículo cumplía con las revisiones técnico-mecánicas exigidas por la normativa vigente, por lo que cualquier conclusión deberá surgir del proceso oficial de investigación.

La compañía también manifestó su acompañamiento a los heridos que permanecen bajo atención médica y expresó condolencias a las familias de los fallecidos, reiterando que su personal administrativo y operativo se encuentra a disposición de los organismos de tránsito y judiciales para aportar la información requerida.

Crecen cuestionamientos de los familiares

Mientras avanzan las indagaciones, los familiares de las víctimas han insistido en que el accidente no fue un hecho repentino. Algunos aseguran que los pasajeros alcanzaron a advertir problemas mecánicos recurrentes y a manifestar su inconformidad antes de que ocurriera la tragedia, versión que ahora hace parte de las líneas de investigación que analizan las autoridades.