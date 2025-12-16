Caravanas Navideñas de la Policía Nacional recorren Cartagena

En el marco del plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional en Cartagena realizó caravanas navideñas en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la convivencia ciudadana, llevar mensajes de paz y amor, y sensibilizar a la comunidad sobre el no uso de pólvora durante la temporada decembrina.

La actividad contó con la participación articulada de todas las especialidades y grupos de la Policía Nacional, entre ellos “Policía Comunitaria, Protección a la Infancia y Adolescencia, Protección al Turismo, Grupo de Carabineros GAULA, UNDMO y la Oficina de comunicaciones Estratégicas, entre otros”.

Estas caravanas navideñas tuvieron un enfoque preventivo y pedagógico, orientado a sensibilizar a las familias sobre los riesgos del uso de pólvora, los cuales pueden generar quemaduras y lesiones en niños, niñas y adolescentes, así como afectar a las mascotas, quienes sufren altos niveles de estrés, desorientación y pánico a causa del ruido.

Durante la jornada se recorrieron vías principales de diferentes barrios de Cartagena, llevando alegría a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad, donde la atracción principal fueron los uniformados y los vehículos policiales, los cuales estaban decorados de alegría y navidad.

Estas caravanas permitieron reforzar la presencia institucional en los territorios y afianzar la confianza entre la comunidad y la Policía Nacional, generando una mayor percepción de seguridad y tranquilidad durante las festividades de fin de año.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena brigadier general Gelver Yecid Peña Araque destacó “que estas acciones hacen parte del despliegue del Plan Navidad, orientado a la prevención, el control y la disuasión de conductas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana”.