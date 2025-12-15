Caldas reporta 19 quemados por pólvora y un incremento del 115% a corte del 15 de diciembre

Manizales

En Caldas van 19 personas quemadas en 2025, representando un incremento 115% y en la ciudad de Manizales son 6 las personas lesionadas. A pesar del incremento durante el fin de semana no se presentaron quemados por estos artefactos

En 2024 a la fecha Caldas reportó 9 casos de quemados por pólvora, sin embargo, para este año el incremento es de 10 casos más llegando a una cifra de más de 115%. Jorge Rubio, subdirector de la Territorial comentó que Manizales sigue liderando las cifras con cerca de 6 casos.

Uno de los factores que han motivado estos hechos es el consumo de bebidas embriagantes, la mayoría de los casos en el departamento se han presentado los días 7 y 8 de diciembre de 2025

“En el departamento de Caldas hemos registrado un total de 19 personas desafortunadamente quemadas, 10 personas más que en esta misma fecha el año pasado. Son días muy especiales, los días donde esperamos más personas desafortunadamente lesionadas por pólvora son el primero de diciembre, el 7 y el 8, el 24, 25, el 31 y muy especialmente el primero de enero”; dijo el funcionarios

Más del 50% de las personas quemadas tuvieron que ser trasladas a un centro asistencial