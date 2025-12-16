Cancillería sobre fiesta de Carlos Ramón en Nicaragua: No patrocinó ni tuvo relación con el evento

La Cancillería colombiana negó rotundamente que hayan patrocinado o tenido relación alguna con este evento, que realizaron el pasado 11 de diciembre en el teatro nacional Rubén Darío de Nicaragua, y en el que se le vio a Carlos Ramón González, bailando y gozando de una parranda vallenata, promocionada presuntamente por el gobierno de Colombia.

Aclararon que la participación de la Embajada de Colombia en esta actividad, se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en ese país.

A través de un comunicado, aclararon también que no existió invitación directa, ni gestión por parte de la misión diplomática o de sus diplomáticos hacia Carlos Ramón González, y precisan que fue el gobierno de Nicaragua el que le concedió el asilo al prófugo de la justicia en Colombia.

Además, recalcan también que el evento denominado “Noche vallenata Colombia“, fue una actividad cultural abierta al público, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano, y que no tenían injerencia sobre la asistencia al evento.

“La Embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del Teatro Nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público”, señalaron.