Cali superó la cifra de mil homicidios en el 2025. Piden “blindar” la ciudad

Alerta en Cali por el alto número de personas asesinadas en este año 2025.

La Capital del Valle vive un ambiente de inseguridad que se ve refleja en las cifras de homicidios de más de mil casos, a tan solo 15 días de terminar este año 2025.

Ante estas elevadas cifras, que se proyectan aumenten al 31 de diciembre, desde el Concejo Municipal de Cali le solicitan al alcalde Alejandro Eder y la Secretaría de Seguridad, “blindar” la ciudad luego de llegar a la cifra de mil homicidios.

El concejal Juan Felipe Murgueitio aseguro que los caleños merecen un diciembre seguro y tranquilo.

Las autoridades confirmaron que la cifra de homicidios en Cali llegó a 1.003 casos, lo que significa un aumento cercano al 13 % a la fecha con el año pasado.

La Capital del Valle llegó a mil homicidios el pasado sábado 13 de diciembre.

Cabe recordar que la meta en seguridad planteada por el gobierno caleño era de menos de 900 casos al finalizar el presente año 2025.