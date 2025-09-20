Altos índices de mora en microcréditos fintech evidencian la falta de la cultura de pago en Colombia

Colombia.

El crecimiento de la morosidad en los microcréditos otorgados por fintech en Colombia, encendió las alarmas en el sector financiero.

De acuerdo con cifras de Asobancaria, los niveles de incumplimiento en este tipo de préstamos se sitúan entre el 49 % y el 60 %, lo que refleja dificultades de los usuarios para cumplir con los plazos establecidos.

La cultura de pago, se ha convertido en un aspecto determinante para prevenir la mora, y también, para garantizar que los bancos mantengan la capacidad de otorgar nuevos préstamos y permitir que los ciudadanos construyan un historial crediticio positivo.

Según un reciente informe de la Banca de las Oportunidades, gran parte de los colombianos adquiere conocimientos sobre finanzas personales de forma empírica, dentro del entorno familiar, y no a través de procesos de educación formal, lo que limita el manejo responsable de sus créditos.

En este contexto, distintos actores del sector financiero coinciden en que el acceso al crédito digital debe ir acompañado de educación financiera práctica que ayude a los usuarios a organizar sus gastos, priorizar obligaciones y evitar el sobreendeudamiento.

El fortalecimiento de la cultura de pago es visto como una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad de las entidades financieras, al tiempo que abre la puerta a mayores oportunidades de inclusión para los ciudadanos en el sistema crediticio formal.