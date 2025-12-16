ANT recupera islas del Rosario y actualiza arriendos para proteger el patrimonio de la Nación

El director de Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, adelantó diligencias de desalojo y aprehensión sobre varias islas del Archipiélago del Rosario que venían siendo explotadas comercialmente sin cumplir con sus obligaciones legales y financieras con el Estado.

Estos predios, pese a generar altos ingresos por concepto de turismo, con cobros de pasadías de hasta $800.000 y hospedajes entre un millón y un millón y medio de pesos por noche, no pagaban arriendo desde los años 2008 o 2010 y no habían formalizado su situación jurídica.

Durante décadas, la posesión de estas islas se concentró en pocas familias, debido al alto capital requerido para su mantenimiento frente a factores como la erosión costera. Sin embargo, el principal problema identificado por la ANT fue la existencia de cánones de arrendamiento irrisorios, muy por debajo del valor real de los predios y de los ingresos que generaban.

“En algunos casos, se pagaban arrendamientos de apenas $700.000 mensuales por islas que eran explotadas intensivamente con fines turísticos”, indicó el director.

A esta situación se suma que una parte significativa de las islas, como algunas declaradas desde 2007 como Reservas de la Nación, fueron aprovechadas económicamente durante más de 15 o 20 años sin que sus ocupantes pagaran un solo peso al Estado.

Frente a este panorama, la Agencia Nacional de Tierras dispuso la actualización sustancial de los cánones de arrendamiento sobre distintas islas del archipiélago.

“Por ejemplo, Isla Raya pasó de pagar $821.000 mensuales a $9.550.000; otra isla incrementó su canon de $869.000 a $7.800.000, mientras que Isla Gigi pasó de pagar alrededor de un millón de pesos a cerca de $13 millones mensuales”, reiteró Felipe Harman.

Estas actualizaciones permiten a la ANT mejorar de manera efectiva su recaudo y avanzar hacia la autosostenibilidad, garantizando que los privados que explotan estos bienes de la Nación retribuyan de forma justa al Estado por el uso de este valioso patrimonio natural.

Adicionalmente, la entidad avanza en la recuperación de al menos cinco islas que no solo dejaron de pagar arrendamiento durante 10, 15 o incluso 20 años, sino que además fueron subarrendadas de manera irregular, cobrando hasta $200 millones por su explotación económica sin informar ni rendir cuentas a la Agencia Nacional de Tierras.

Una vez recuperadas, estas islas serán entregadas a la Alcaldía de Cartagena con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y el control institucional del territorio insular.

La ANT reiteró que el turismo y el Archipiélago del Rosario son fundamentales para la economía de Cartagena y para el desarrollo del sector servicios en toda la región, por lo que estas acciones buscan ordenar el uso del territorio, proteger los bienes públicos y garantizar un aprovechamiento justo y sostenible.