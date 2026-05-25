Tribunal de Cartagena tumba tutela que amparaba derechos de comunidad en La Boquilla

Un fallo del Tribunal Superior de Cartagena decidió dejar sin efectos la tutela que había amparado inicialmente los derechos de la comunidad de Villa Gloria, vereda ubicada en jurisdicción del corregimiento de La Boquilla y que ordenaba al distrito, algunas acciones administrativas relacionadas con la Ciénaga de la Virgen.

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En segunda instancia, el despacho judicial determinó que la protección de derechos colectivos, como ambiente sano, equilibrio ecológico y la conservación de especies marinas y vegetales, no podía realizarse a través de ese mecanismo, sino que debía estudiarse mediante una acción popular.

“Se concluye que la comunidad de Villa Gloria no solo obtiene recursos para su subsistencia a través de la pesca, sino también mediante la actividad turística que se desarrolla en la ciudad. De ahí que no se avizore la ocurrencia de un perjuicio irremediable o de un daño inminente que torne necesaria la intervención de este juez constitucional”, señala la sentencia.

Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación (accionante) deberá replantear su argumentación jurídica para frenar, entre otras, las ocupaciones ilegales y los rellenos en áreas de bajamar que han repercutido en el volumen de pesca de los lugareños.