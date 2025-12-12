La ANT entregó predios ocupados irregularmente por familia del expresidente Uribe

Logo de la ANT y Álvaro Uribe Vélez (Foto vía Getty Images y de las redes sociales de la ANT)

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), realizó la entrega de títulos de propiedad del predio El Laguito II a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán en el municipio de San Carlos, perteneciente al departamento de Córdoba. El predio, de una extensión de aproximadamente 8 hectáreas, hizo parte de la finca El Ubérrimo. El territorio fue ocupado irregularmente por varios años por la sociedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El proceso jurídico del predio comenzó en el año 2018 cuando la Agropecuaria El Ubérrimo (empresa) solicitó una prescripción adquisitiva, es decir, pidió convertirse en el propietario bajo el argumento de los años de posesión. Este proceso terminó anticipadamente en 2019 cuando un juez declaró El Laguito II como un terreno baldío. Ante esto, el juez le solicitó a la ANT comenzar un proceso de clarificación.

En el año 2020, la entidad reconoció el predio como baldío. Por esta razón, la Agencia decretó el no inicio de clasificación, por lo que se archivó el expediente al no ordenar su recuperación material.

En agosto de 2022, el representante legal de Agropecuaria El Ubérrimo devolvió el predio voluntariamente. “Este (predio) hacía parte de la finca El Ubérrimo y fue entregado en el año 2022 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la ANT en el marco de un proceso de clarificación y recuperación de bienes baldíos indebidamente ocupados” expresó Lilia Rodríguez, delegada de la ANT.

En el mes de mayo de 2023, la Agencia realizó una entrega provisional a la Asociación Baluarte Campesino, que realizaban trabajos de agricultura con el cultivo de arroz y yuca.

La delegada señaló que “las familias campesinas proyectan en este predio iniciativas productivas de arroz y apicultura. Se trata de un territorio para la Justicia Agraria”.

Esta adjudicación representa una certeza jurídica para los campesinos y la posibilidad para que accedan a procesos productivos que les permita seguir avanzando en proyectos de agricultura trabajados desde el 2023.