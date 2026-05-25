Policía de Tránsito recuperó una volqueta hurtada para minería ilegal en Bolívar

En desarrollo de operativos de control vial sobre la ruta 9005, a la altura del kilómetro 62 de la vía San Onofre–Cartagena, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar lograron la recuperación de un vehículo que había sido reportado como hurtado y que, al parecer, sería utilizado en actividades relacionadas con minería ilegal en el departamento.

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El procedimiento se llevó a cabo mediante una persecución por una vía terciaria, específicamente en la trocha que comunica el corregimiento de Sincerín con el municipio de Marialabaja, donde fue ubicado un camión tipo volqueta, color blanco, marca International, que al momento del hallazgo portaba las placas SOR-392.

Tras verificar los sistemas de identificación del automotor, los uniformados establecieron que el vehículo correspondía realmente a la volqueta de placas JYM-765, reportada como hurtada el pasado 15 de mayo de 2026 en el municipio de Turbaco, Bolívar. Las autoridades determinaron además que las placas instaladas no eran las originales, presuntamente con el fin de ocultar su verdadera identidad y facilitar su utilización en actividades ilícitas.

El vehículo recuperado fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

“La Seccional de Tránsito y Transporte continúa fortaleciendo los controles en los corredores viales del departamento para combatir el hurto y evitar que automotores sean utilizados en actividades ilícitas. Este resultado demuestra el compromiso y la capacidad operativa de nuestros policías al servicio de la seguridad en Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.