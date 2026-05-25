Policía de Bolívar capturó a 21 personas e incautó más de 1.300 dosis de estupefacientes

La Policía Nacional no bajó la guardia en Bolívar y durante los más recientes operativos contra la delincuencia logró la captura de 21 personas por diferentes delitos, en acciones adelantadas para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento.

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Según el balance entregado por las autoridades, las capturas se dieron por los delitos de hurto, violencia intrafamiliar, receptación, maltrato animal, ataque a servidor público, falsedad marcaria, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y uso de documento público falso.

La ofensiva también dejó 15 comparendos impuestos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además de la recuperación de cuatro motocicletas y un celular que habían sido reportados como hurtados.

En medio de los procedimientos policiales fueron incautadas siete armas de fuego, mientras que en la lucha contra el microtráfico se sacaron de circulación 1.317 dosis de cocaína, bazuco y marihuana, evitando su comercialización en barrios y sectores del departamento.

Como parte de la estrategia preventiva y del acompañamiento a la comunidad, la Policía realizó además cinco caravanas por la seguridad, fortaleciendo la presencia institucional y los controles en puntos priorizados.

“Seguimos desplegando toda nuestra capacidad operativa y preventiva para enfrentar el delito y proteger a las familias bolivarenses. Estos resultados son una muestra del compromiso permanente de nuestros policías con la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.