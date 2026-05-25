Cartagena se proyecta al mundo con el Gran Malecón del Mar

Cartagena está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia turística y urbana. La Alcaldía le apuesta al Gran Malecón del Mar, una obra que transformará la ciudad, potenciará al Caribe y le dará un impulso decisivo al país.

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El proyecto contempla 5 kilómetros de conexión entre La Boquilla y el Centro Histórico. Se ejecutará en aproximadamente 2 años con una inversión superior a los $200.000 millones. No son solo cifras: son infraestructura de alto impacto.

Hablamos de 5 kilómetros de senderos peatonales y 3 kilómetros de ciclorrutas que invitan a caminar y recorrer. Se suman 14 plazoletas para el encuentro ciudadano, más de 500 parqueaderos que ordenan la movilidad y 60.000 m² de zonas verdes que refrescan el borde costero. Y como símbolo de la nueva Cartagena, el Mirador del Sol: una rueda panorámica que cambiará el skyline y la experiencia del visitante.

El impacto es transversal. Hoteles, comercio y barrios aledaños ganarán valorización, empleo y nueva dinámica económica. Pero el mayor salto es reputacional.

Con el Gran Malecón del Mar, Cartagena deja de competir solo con su historia para competir con las grandes ciudades costeras del mundo. Es infraestructura para el turismo, para la gente y para la inversión. Es la vitrina internacional que la ciudad merece.