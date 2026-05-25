Hotel boutique del centro histórico redefine su propuesta de bienestar y experiencias

En una ciudad donde la historia y la hospitalidad hacen parte de cada experiencia, el Hotel Boutique Bóvedas de Santa Clara by Accor realizó un encuentro especial para presentar su propuesta de hospitalidad boutique en el corazón del Centro Histórico de Cartagena.

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Durante la velada, invitados especiales y medios de comunicación recorrieron las diferentes áreas del hotel y conocieron los beneficios y experiencias diseñadas para los huéspedes que buscan una estadía más íntima, personalizada y conectada con la esencia de la ciudad amurallada.

Como parte central del encuentro, el hotel desarrolló dos experiencias inmersivas en habitaciones especialmente ambientadas. La primera estuvo inspirada en una familia joven viajando con niños, resaltando la comodidad y funcionalidad de las suites familiares del hotel. La segunda recreó los momentos previos de una novia antes de su boda, mostrando al hotel como un espacio ideal para celebraciones y experiencias memorables.

Un hotel que evoluciona

Ubicado en un edificio republicano del siglo XIX cuidadosamente restaurado, Bóvedas de Santa Clara combina diseño contemporáneo, historia y confort frente al mar Caribe. El hotel cuenta con 18 habitaciones y suites equipadas con kitchenette, minibar, amenities de lujo de Loto del Sur y acceso exclusivo a servicios complementarios del Sofitel Legend Santa Clara, incluyendo spa, restaurantes, piscina y espacios gastronómicos.

“En Bóvedas de Santa Clara queremos que cada huésped viva una experiencia mucho más personal y emocional. Este encuentro busca mostrar cómo nuestras habitaciones y espacios pueden adaptarse a diferentes momentos de vida, siempre conectados con el bienestar, la historia y la hospitalidad que caracterizan a Cartagena”, afirmó Jean-Christophe Martinez, gerente general de Sofitel Legend Santa Clara.

Con esta experiencia, el hotel busca fortalecer su posicionamiento como una propuesta boutique de lujo enfocada en viajeros que privilegian la privacidad, el diseño, la autenticidad y las experiencias personalizadas dentro del Centro Histórico de Cartagena.