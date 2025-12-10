Gobierno fortalece la Reforma Agraria comprando tierras a bancos para beneficiar a campesinos

La Agencia Nacional de Tierras avanza en la implementación de la Reforma Agraria con la compra de predios que se encuentran en manos de entidades financieras.

El director de la ANT, Felipe Harman afirmó que este esfuerzo busca devolver la tierra a campesinos y comunidades étnicas que históricamente han sido excluidos del acceso a la propiedad rural.

De acuerdo con la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015, recientemente modificado por el Decreto 033 de 2025, los bancos deben informar a la ANT sobre las tierras rurales que obtuvieron como dación en pago o por sentencia judicial. Esto le da a la agencia la primera opción para comprar estos predios, facilitando que lleguen a las familias campesinas.

El director de la Agencia manifestó que el nuevo decreto también establece que propietarios y ganaderos que quieran vender predios en zonas prioritarias deben notificar primero a la ANT, que tendrá un plazo de 15 días para evaluar si desea adquirir la tierra antes que cualquier comprador particular.

“El Decreto 033 nos permite poner en marcha una ley que llevaba 30 años sin aplicarse. Esto significa que las tierras en manos de entidades financieras podrán ser recuperadas para quienes realmente las necesitan”, afirmó Juan Felipe Harman, director de la ANT.

A través de la compra voluntaria, la Agencia Nacional de Tierras realizará los análisis necesarios para avanzar en la compra formal de estas tierras, buscando garantizar un acceso justo y equitativo a la tierra en Colombia y consolidando el proceso de Reforma Agraria.