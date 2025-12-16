Adulta mayor denuncia falta de entrega de pañales por parte de la EPS para su nieta en Quindío

Armenia

La niña Rosángela Victoria Álvarez de nueves años de edad presenta una condición de microcefalia, según cuenta Maria Margarita de 75 años de edad: “mi nieta nació con microcefalia, no camina, no se sienta por sí sola y no habla”, por lo que requiere el uso permanente de pañales. Sin embargo, según relata que este insumo básico no ha sido entregado por parte de la EPS a pesar de las gestiones realizadas.

“A pesar de los trámites y de haber puesto una tutela, todavía no me han entregado los pañales que ella necesita”, afirmó Margarita.

A esta situación se suma el estado de salud de Margarita, quien recientemente sufrió un derrame cerebral, estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, mientras continúa al cuidado de la menor.

También señala la necesidad de una silla especial para la menor, que permita una mejor movilidad y facilite su aseo, ya que la que actualmente utilizan se encuentra deteriorada y no es adecuada para su condición.

Quienes deseen brindar algún tipo de ayuda o apoyo solidario pueden comunicarse directamente al número de Margarita 314 512 1104.