Mucha gripa en Cartagena: Dadis entregó consejos para evitar complicaciones respiratorias

Medidas como completar el esquema de vacunación, lavado frecuente de manos y acudir al médico ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y somnolencia entregó el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, con el propósito de evitar enfermedades respiratorias las cuales aumentan con la llegada de la temporada de lluvias y las variaciones del clima.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la actualidad la ciudad atraviesa por un período de lluvias que por lo general se extiende hasta el mes de noviembre, situación que favorece la circulación de algunos virus aumentando riesgos para la salud, relacionados especialmente con problemas respiratorios y gripa.

Sobre el tema el médico neumólogo, Danilo Mendoza Góez, quien atiende en el hospital de El Pozón , dijo que por esta época es frecuente el aumento de consultas de casos de Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, especialmente en la población más vulnerable niños menores de cinco años y adultos mayores de 60 años por lo que invitó a padres y cuidadores acudir al profesional de la salud y de esta manera evitar complicaciones que incluso pueden poner en riesgo la vida de la persona.

En Cartagena de acuerdo con Eva Pérez, líder del Programa en Vgilancia en Salud Pública, informó que hasta la semana epidemiológica 31 se presentan 8.261 casos de Infecciones Respiratorias Agudas, IRA, en el servicio de hospitalización en sala general, 1.095 en Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, y 134.684 por consulta externa y urgencias.

Hasta la semana analizada, con estas cifras la ciudad permanece en brote epidemiológico en área de hospitalización general.

Con el propósito de evitar estas enfermedades desde el Programa de Salud Infantil del Dadis se adelantan estrategias de información, prevención y educación impactando a 1.895 personas en sectores como Henequén, La Esperanza y los corregimientos de Tierrabomba, Pasacaballos y Pontezuela, donde la comunidad recibe capacitaciones y sensibilización para prevenir Infección Respiratoria Aguda- IRA, Enfermedad Diarreica Aguda-EDA y Tosferina.