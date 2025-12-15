Toluca se coronó bicampeón de la Liga MX tras vencer a Tigres en la tanda de penales

El domingo 14 de diciembre se disputó la vuelta de la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres, un partido llenó de emoción en donde el campeón se definió desde la serie de penales tras igualar 2-2 en el marcador global. Los Diablos Rojos defendieron su título y se coronaron bicampeones.

El partido de ida se jugó el 11 de diciembre, día en el que Tigres se impuso por la mínima diferencia a Toluca en condición de local, gracias a la anotación de Ángel Correa al minuto 46. Más adelante, el conjunto visitante sufrió la expulsión de Robert Morales al 90+2’, acción que le impidió al delantero jugara la final.

Sin embargo, Tigres no logró sostener la ventaja en el partido de vuelta y cayó derrotado 2-1, resultado que dejó el marcador global igualado 2-2. Fernando Gorriarán abrió la cuenta al minuto 14 para Tigres, que actuaba como visitante, con un tiro libre bien ejecutado.

Toluca reaccionó y empató al minuto 40 por intermedio de Helinho, quien sacó un potente remate cruzado que pegó en el palo izquierdo antes de entrar. Posteriormente, João Paulo Dias selló la victoria para el conjunto local tras aprovechar un centro de Helinho desde la banda derecha y empujar el balón al fondo de la red, igualando el global.

La definición se resolvió desde el punto penal. En los primeros cinco cobros, se registraron cuatro aciertos y un fallo. Por Tigres, Nicolás Ibáñez fue el encargado de abrir la tanda, pero erró su disparo, mientras que Alexis Vega convirtió para Toluca. Posteriormente, Pereira falló su cobro, lo que permitió que la serie se igualara.

Tras diez ejecuciones, Joaquim volvió a errar para Tigres y acto seguido Juan Pablo Domínguez tampoco logró convertir para Toluca, manteniendo la tensión en la definición. En el último cobro de Tigres, Ángel Correa ejecutó el penal, pero el arquero lo atajó. Finalmente, Alexis Vega no falló y marcó el penal decisivo, sellando la victoria y permitiendo que Toluca se coronara bicampeón.

A continuación el gol de la victoria.