Esto es lo que se conoce del hombre asesinado con un hacha en Floridablanca, Santander

Una violenta riña registrada en la tarde del 12 de diciembre en el barrio La Trinidad, en Floridablanca, dejó como resultado la muerte de Edinson Andrés Lizarazo Ballesteros, quien fue asesinado con un hacha. Las autoridades confirmaron la captura en flagrancia de los dos presuntos agresores.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 3:00 p.m. en la carrera 19 #60-27, donde la comunidad alertó a las autoridades sobre un enfrentamiento que dejó un lesionado con un hacha. Cuando las patrullas llegaron al sitio, encontraron a dos hombres huyendo: uno vestido con camisa azul oscura y pantaloneta verde que llevaba un hacha en la mano, y otro con camisa roja y bermuda azul.

Los uniformados iniciaron una persecución a pie que terminó en una vivienda del sector, donde, gracias a los señalamientos de los vecinos, fueron capturados Edgar Leonardo Guataqui Jiménez, de 28 años, y Andrés Felipe García Suárez. La Policía confirmó que ambos fueron detenidos en flagrancia por el delito de homicidio.

Según las primeras indagaciones, el crimen estaría relacionado con un episodio de intolerancia. Información recolectada en el lugar señala que los involucrados habían tenido una riña días atrás por un celular, situación que habría escalado hasta desencadenar el fatal ataque.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga encargado del caso, calificó el hecho como un episodio lamentable de intolerancia según explicó, “en el barrio Trinidad ocurre un escenario lamentable en donde tres enemigos discuten y los otros atentan contra uno de ellos utilizando un hacha para lesionarlo donde le producen la muerte”.

El coronel señaló que el caso continúa en análisis para determinar con claridad las causas del conflicto e hizo un llamado a la convivencia y al manejo de emociones durante la temporada decembrina. “Es lamentable que en este tiempo de Navidad se presenten estos hechos, la invitación es que todos actuemos con tolerancia y entremos a dialogar las diferencias que existan entre todos nosotros”.