“Sería un golpe regulatorio grave”: Asociación sobre decreto que regula plataformas como Airbnb

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio publicó un borrador de decreto que tiene como fin controlar las plataformas de hospedaje que operan desde el exterior en Colombia, como es el caso de Booking y Airbnb.

Ante esta posible norma, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales, Asohost, asegura que sí se llega a firmar este decreto tendría un golpe muy grave para este sector.

“De firmarse tal como está redactado, se convertiría en un golpe regulatorio muy grave para nuestro sector y hay que entender la magnitud del sector. Hay 70.149 viviendas turísticas formales en la actualidad inscritas en el Registro Nacional de Turismo, que generan más de 250.000 empleos en todo el país e ingresos o un impacto económico por 10.6 billones de pesos anuales”, agregó el director ejecutivo de Asohost, Juan Camilo Vargas.

De igual manera, explicó que este decreto quiere exigir a quienes prestan estos servicios a través de estas plataformas, certificados de usos de suelos, sin embargo, estos no pueden ser gestionados o solicitados porque en muchos de los casos las viviendas turísticas quedan en la ruralidad y no hay una autoridad que los emita.

“Pero hay otra cifra muy importante y es que en el 2025 la vivienda turística o rentas cortas recibieron 8.450.000 huéspedes, tanto nacionales como internacionales. Entonces, este decreto quiere exigir o sobreexigir a los prestadores una serie de documentos que son de difícil o imposible trámite”, añadió Vargas.

Convivencia con la hotelería tradicional

Frente a la discusión entre plataformas digitales y hotelería,la Asociación aseguró que no existe un conflicto entre ambos modelos. Explicó que muchos hoteles también comercializan sus servicios a través de plataformas como Booking y Airbnb.

“El país cuenta hoy con una oferta de alojamiento diversificada, que incluye hoteles tradicionales, hoteles boutique, glampings y viviendas turísticas rurales y urbanas, lo cual es positivo porque amplía las opciones para los viajeros”, concluyó.

