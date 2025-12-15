¡Se sigue elevando! Así se cotiza el precio del dólar en Venezuela HOY, 15 de diciembre, según BCV

Venezuela está viviendo uno de los momentos más importantes e históricos con María Corina Machado, quien recientemente fue galardonada con el Nobel de Paz por su lucha y resistencia a favor de la democracia. Asimismo, mediante la cuenta de X de Edmundo González, ambos aparecieron en una foto en la que aseguraron que se encuentran trabajando por la región.

Por otro lado, las dificultades políticas que enfrenta el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, se encrudecen cada vez más, puesto que el mandatario estadounidense, Donald Trump, lanzará una serie de advertencias en las que aseguró que invadirá el territorio venezolano vía terrestre.

Esto lo manifestó Trump bajo la premisa que ha manejado desde que comenzó los bombardeos a embarcaciones que él ha acusado de ser “narcolanchas”. Hasta el momento Maduro no se ha pronunciado al respecto frente a estas amenazas.

#MUNDO | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a advertir que los ataques por tierra "Van a comenzar muy pronto" y no se van a limitar a Venezuela, en el contexto del despliegue militar en aguas internacionales del Caribe cercanas a este país.



A cómo está el dólar en Banco Central de Venezuela

Es importante tener en cuenta que el Banco Central de Venezuela, no ha presentado actualizaciones sobre cómo está la economía al interior del país, puesto que el último reporte que se tiene, data de julio del 2025. Es así que, según el banco, el precio del dólar en Venezuela HOY, 15 de diciembre, es de 270,78930000 bolívares.

A su vez, dentro de lo que expone a diario el BCV, también se presentan el precio de otras divisas en el mundo, siendo así, este el precio para el día de hoy, 15 de diciembre:

Euro: 317,89851452 bolívares.

317,89851452 bolívares. Yuan chino: 38,38532851 bolívares.

38,38532851 bolívares. Lira turca: 6,34273929 bolívares.

6,34273929 bolívares. Rublo ruso: 3,40038048 bolívares.

Por otro lado, estos precios no paran de subir, lo que demostraría que la inflación es Venezuela, es alta. Esto ya lo han analizado varios economistas, pero como se mencionó, es difícil conocer la situación interna del país.

Precio del dólar HOY, 15 de diciembre en Colombia

El dólar en Colombia ha presentado varias fluctuaciones en sobre su precio, si bien desde que comenzó el año, esta estaba sobre los $4.000 pesos colombianos, eso cambió, puesto que a mediados de año, este comenzó a bajar, tanto así, que tuvo una tendencia a la baja histórica, ya que se cotizó por debajo de los $3.900 pesos.

Es así que, según reportó el Banco de la República, para este 15 de diciembre, el precio del dólar en Venezuela, se cotiza sobre los $3.788 pesos. Este valor solo demuestra que el precio del dólar en Colombia, sigue con una tendencia a la baja que puede llegar a ser de gran beneficio para algunos comerciantes que necesitan insumos y productos importados de otros países.

A su vez, esta es la compra y venta de dólares en Colombia:

Bogotá D.C. — Compra: $3,732 | Venta: $3,841

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,654 | Venta: $3,803

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,650 | Venta: $3,845

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,775

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,720 | Venta: $3,820

