Maduro anunció que el 2026 ya comenzó en Venezuela: “estamos soberanamente en paz”

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha estado en el ojo del huracán en lo que va del 2025, ya que ha presentado tensiones diplomáticas con Estados Unidos, más específicamente, en la administración del ahora presidente, Donald Trump, quien anunció a mediados de años una “guerra” en contra del narcotráfico.

Esto se dio luego después de varias amenazas por parte del gobierno de Trump hacia Maduro por la creciente producción y distribución de cocaína en América, acusando al presidente venezolano de ser el cabecilla del Cartel de los Soles junto a Diosdado Cabello. Incluso, se ofrece una recompensa enorme por la captura de estos dos últimos personajes políticos.

Asimismo, la imagen del gobierno de Nicolás Maduro se encrudeció, luego de que a María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, tuviese dificultades para salir del país para recibir el galardón. Además, también se le ha acusado de robar las elecciones que se llevaron a cabo este año, donde se dice, que el presidente electo fue Edmundo González.

Pese a todo lo que está ocurriendo en el ámbito internacional y los constantes bombardeos a embarcaciones que presuntamente transportan droga, Maduro ha tomado decisiones que la gente no ha terminado de entender, como adelantar la Navidad.

Nicolás Maduro anunció el 1 de octubre que la Navidad se adelantó, esto ya lo había hecho en años anteriores, en el 2024, 2021 y 2020. Esto lo lleva haciendo desde que subió al poder en el 2013, luego de que Hugo Chávez, falleciera debido a un cáncer agresivo.

Es así que, nuevamente, el mandatario anunció otro de sus tantos cambios y adelanto que hace, generando muchas preguntas que no tienen una respuesta clara. Todo esto en medio de la crisis política.

Maduro anuncia que el 2026 comenzó en Venezuela

Si bien para la mayoría de las personas aun el 2025 no ha terminado, para Maduro ya finalizó, esto, pese a que no existe de forma oficial un calendario civil que oficialice el pronunciamiento que ha hecho el presidente. Este lo manifestó en uno de sus canales televisados oficiales, donde aseguró que “el 2026 ya comenzó en Venezuela”:

"El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026".

pic.twitter.com/fdRH02C5CF — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 11, 2025

Allí enunció que espera que el “inicio” del 2026, sea un año llenó de prosperidad en una construcción de una patria, donde también dice que “esta patria que lleva 23 semanas amenazada”, resaltando que el pueblo y el gobierno, ha tenido fortaleza ante las adversidades que se han presentado en el camino.

A su vez, resaltó que Venezuela cuenta con un Ejército Nacional y policías entregados que están dispuestos a defender la soberanía de la nación bolivariana, lo cual ha estado resaltando desde hace meses luego de que embarcaciones estadounidenses se aproximaran al territorio marítimo.

Hasta ahora, todo está a la espera, ya que recientemente Trump no ha hecho declaraciones oficiales sobre lo que le espera a Venezuela el año que viene. Por otro lado, María Corina Machado se ha reunido con Edmundo González, dónde González aseguró que lograron hablar.

