Petro ordena a la Fuerza Pública “atacar al ELN” frente a amenazas en paro armado de 72 horas

AME3577. BOGOTÁ (COLOMBIA), 17/09/2024.-Fotografía de archivo del 20 de julio de 2024 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso en Bogotá (Colombia). El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó este martes el ataque de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el este del país que dejó dos soldados muertos y 27 heridos, y aseguró que "es una acción que cierra un proceso de paz con sangre". EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO / Carlos Ortega ( EFE )