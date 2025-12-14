Elecciones 2026: Este lunes Centro Democrático anunciará a su candidata presidencial

Colombia

Este lunes a la 5 de la tarde y desde el Congreso de la República, el Centro Democrático anunciará quién será su candidata para las elecciones a la Presidencia del próximo año.

“Efectivamente mañana en horas de la tarde, hacía eso de las cinco de la tarde, el Partido Centro Democrático, junto con nuestras tres precandidatas, le anunciaremos al país el resultado de las encuestas que definió el partido para escoger nuestra candidata presidencial”, informó Gabriel Vallejo, director del partido, en uno de los foros de la colectividad.

Tras un proceso de selección fracturado, terminaron siendo tres las senadoras que están compitiendo por quedarse con la candidatura del partido: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Hace más o menos un mes, el senador Andrés Guerra declinó su aspiración presidencial y la semana pasada, lo hizo Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, luego de haber sido expulsado del proceso de selección que se adelanta en la colectividad.

Recordemos que en medio de esto lo que terminó decidiendo el Centro Democrático fue elegir a su candidatura presidencial a través de encuestas. 2.100 entrevistas, realizadas a ciudadanos de todo el país, estuvieron a cargo de la firma chilena CADEM mientras que la firma Panel Ciudadano, también de Chile, consultó a 4.818 miembros del partido.

Hay que señalar además que pese a que el Centro Democrático ya manifestó al Consejo Nacional Electoral su intención de participar de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de la colectividad, ha señalado que el o la candidata presidencial de la oposición debería seleccionarse a través de una encuesta.