Oficial: América de Cali anuncia la salida del portero Joel Graterol

América de Cali jugó su último partido del año el pasado 8 de diciembre frente a Atlético Nacional, en lo que fue una victoria 3-2 por la sexta fecha de los cuadrangulares finales, los vallecaucanos llegaban a este partido ya eliminados. Ante un regular año deportivo para el equipo caleño, ya se piensa en el 2026.

Uno de los principales objetivos de la directiva es la reestructuración de la plantilla, pensando en lo que será la temporada del próximo, en el que además estará jugando la fase previa de la Copa Sudamericana, hasta el momento de la mano del entrenador David González, que completa tres meses con el club.

Salida del arquero Joel Graterol

Así las cosas, uno de los temas a evaluar es la salida de los jugadores que terminan contrato a finales del 2025 y que, además, no contarían con la renovación de su contrato en por parte de América de Cali.

Uno de esos casos el del portero venezolano Joel Graterol, quien el club esta tarde 15 de diciembre oficializó su salida. Tras cinco años vistiendo la camiseta Escarlata, con la que se coronó campeón de la Liga Colombiana en el 2020, Graterol no continuará en el plantel para el 2026.

“Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón!”, fueron las palabras del club cuando se despidió del venezolano.

🇦🇹 Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón! ❤️ pic.twitter.com/FeTWL8SAwI — América de Cali (@AmericadeCali) December 15, 2025

En esta segunda temporada del 2025 en la Liga Colombiana, el portero venezolano solo estuvo en 11 partidos, ya que normalmente el guardameta que hacía parte del once inicialista del equipo era Jorge Soto. Hasta el momento, han estado sonando las negociaciones con Academia Puerto Cabello de la Primera División de Venezuela, equipo del estado de Carabobo al que podría llegar por un año.

Ante esta decisión, el cuadro Escarlata también ha anunciado la desvinculación del equipo de jugadores como el delantero peruano Luis Ramos, el volante Sebastián Navarro y el portero uruguayo Santiago Silva.