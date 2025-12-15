“Hemos aportado riqueza al país en términos culturales, comunitarios y económicos”: Marcela Valencia

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca agrupa a más de 15 cabildos del pueblo Nasa en el norte del departamento. | Foto: Caracol Radio

Marcela Valencia, representante de la ACIN, hizo hincapié durante Imagina y Vive el Cauca —organizado por Prisa Media— en que, en el ambiente de orden público caucano, las organizaciones comunitarias, movimientos sociales y, en específico, el movimiento indígena, han demostrado que el trabajo conjunto puede transformar el departamento.

En ese sentido, Valencia resalta la labor de la comunidad internacional, que ha visibilizado proyectos que se encaminan a contribuir al ejercicio de construcción de paz y fortalecimiento de las comunidades.

A continuación, la entrevista completa: