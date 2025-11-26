Seguridad territorial y economía incluyente, claves para el desarrollo del Cauca

Imagina y Vive el Cauca es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en alianza de la Cámara y Comercio del Cauca y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que busca promover acciones concretas en torno al desarrollo del departamento, bajo una óptica propositiva e incluyente.

En ese marco, Prisa Media presenta el podcast “El Alma del Cauca: Productividad, Cultura y Tecnología al Servicio de Colombia”, una conversación sobre el contexto caucano desde una mirada constructiva, enfocada en las oportunidades económicas de la región, pero también en la manera de superar sus desafíos.

Esta entrega estuvo moderada por Alejandro Santos, director de contenidos de Prisa Media y contó con la participación de Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca; Guillermo Velasco, director ejecutivo de la Fundación Mundo Mujer; Edward Prado, representante legal de la Asociación Regional de Usuarios Campesinos y Viviana Tombé, emprendedora y artesana.

El diálogo se centró en dos ejes temáticos: la seguridad en el territorio y la necesidad de estructurar un sistema productivo que contemple el rol activo de las mujeres y los jóvenes, y que, además, se apoye en un modelo de educación pertinente.

En materia de fuerza militar, Ana Fernanda Muñoz expresó que “el departamento necesita superar la situación actual de orden público. Se requiere presencia permanente del Estado, no intervenciones ocasionales que solo agravan el problema”. Para ella, realizar operativos puntuales, que solo resuelven en lo inmediato, no es una solución sostenible, pues al irse el Gobierno de las zonas “regresan los criminales y toman represalias contra la población”.

Esta postura fue apoyada por Prado, quien resaltó que “los jóvenes necesitan sentirse tranquilos para que quieran quedarse y no migrar a otras ciudades o países”. En su concepto, más allá de garantizar la tranquilidad de los territorios, es fundamental plantearle a la juventud un plan de vida que les haga sentirse en bienestar y en disposición de aportar al Cauca.

Al respecto, Veladco propuso reformar los sistemas educativo y productivo actuales para articularlos, generar una sincronía institucional que haga atractivo el campo para los estudiantes, y promover, a su vez, un rol más activo de las mujeres en la dinámica económica.

En ese sentido, Viviana Tombé contó un poco de su experiencia en la promoción de ofertas turísticas dirigidas por la comunidad (específicamente lideresas indígenas), para ella, dicha actividad les permite ser “un puente en la sociedad” que conecta la sabiduría presente en los territorios con la cosmovisión de occidente. No obstante, aclara, esto solo es posible en una Colombia en paz.

El Cauca es una región rica en recursos naturales, pero, según los participantes, lo es más en talento humano y diversidad cultural. Para ellos, ahí está la base del cambio que requiere el departamento, en su gente, en su hospitalidad y amor por su tierra.

Encuentre la conversación completa a continuación: