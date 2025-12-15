En Tierra Baja eligieron Consejo Comunitario de Comunidades negras

La SecretarÍa del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, mediante oficio AMC-CER-001142-2025, certificó el registro del acta de elección de la nueva junta del Consejo Comunitario de Comunidad Negra de la vereda de Tierra Baja, que el pasado 03 de diciembre de 2025, se radicó con el acta de elección de la nueva junta y representante legal, “Mi Territorio Ancestral” con el código EXT-AMC-25-0160386, solicitando la inscripción de la nueva junta en mención, que fue aprobada bajo certificación 02 del 11 de diciembre de 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Llama la atención que todos los integrantes del nuevo Consejo Comunitario electo son jóvenes con la visión de ayudar a la transformación de su territorio y en Tierra Baja, el común comentario cuando se refieren a esta nueva junta es: “Los Jóvenes al Poder”.

Fue una elección que se desarrolló en sana paz, en donde no se presentaron enfrentamientos violentos y el pueblo salió a votar por sus nuevas autoridades territoriales.

En la certificación expedida por la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y firmada por el titular de ese despacho, Bruno Hernández Ramos, se destacan los nombres de quienes integran la nueva junta del Consejo Comunitario de la siguiente manera:

Ana Rosa Guizamano Canoles, Representante Legal.

Yeismi Yohana Montes Valiente, presidente.

Julia Gómez Núñez, secretaria.

Luis Ángel Canoles Gómez, tesorero.

Camila Andrea Saravia Valiente, fiscal.

Wendy Paola García Núñez, vocal 1.

Maryuri María Jurado Núñez, vocal 2.

Esta nueva junta integrada en su mayoría jóvenes mujeres empiezan su trabajo a partir del 01 de enero 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028 y desde ya anuncian que trabajará por las mejoras en el sistema de alcantarillado, vías, educación, desarrollo económico, salud y protección al medio ambiente, entre otras tareas.