Alcalde Dumek Turbay visitó a Yonaiker en la Casa del Niño

La historia de Yonaiker, el niño de 11 años que se recupera tras resultar herido por una bala perdida en Cartagena, sigue conmoviendo a la ciudad. Este sábado, el menor recibió una visita que esperaba con ilusión: la del alcalde Dumek Turbay, quien llegó hasta el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño, para acompañarlo en su proceso de recuperación.

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El mandatario distrital compartió un momento de felicidad con Yonaiker y su madre, Paula, escuchando de primera mano la difícil situación que atraviesa la familia desde el ataque armado ocurrido en el barrio Sor Teresa de Calcuta, donde el menor fue alcanzado por un proyectil mientras permanecía en la terraza de una vivienda.

Durante la visita, Turbay le entregó implementos deportivos, obsequios y un mensaje de esperanza al niño, cuyo mayor anhelo es convertirse en futbolista profesional.

“Lo más importante es que sigas luchando con la misma fortaleza que has demostrado hasta ahora. Cartagena está contigo y nosotros vamos a acompañarte para que puedas recuperarte y seguir persiguiendo ese sueño que tienes de ser futbolista”, le expresó el alcalde al menor.

La historia de Yonaiker se hizo conocida días atrás luego de que su madre revelara que, en medio de su recuperación, el niño le insistía en que quería conocer al alcalde para contarle personalmente su sueño de llegar al fútbol profesional.

Desde aquella noche en que fue impactado por la bala, el menor ha enfrentado un complejo proceso médico. Según relató su madre, el proyectil le perforó un pulmón, comprometió el diafragma y le causó graves afectaciones en el hígado, lesiones que lo mantuvieron durante semanas en cuidados intensivos y que aún requieren terapias y seguimiento especializado.

“Mi hijo está vivo de milagro porque la bala que le dio en el pecho le perforó un pulmón, le afectó el diafragma y le destruyó el hígado, pero él es muy fuerte, tanto que los médicos se sorprenden”, manifestó Paula.

La mujer también agradeció las múltiples muestras de solidaridad recibidas por parte de ciudadanos, organizaciones y usuarios de redes sociales que se han unido a la cadena de apoyo alrededor de la recuperación de su hijo.

Durante el encuentro, el alcalde también expresó su respaldo a la madre del menor, quien tuvo que suspender sus actividades laborales para permanecer de tiempo completo acompañándolo en el hospital. Además, reiteró el compromiso de la administración distrital de seguir brindando acompañamiento institucional a la familia.

La visita se convirtió en un momento especial para Yonaiker, quien recibió con emoción los regalos y las palabras de aliento. Mientras continúa su proceso de recuperación en la Casa del Niño, el pequeño mantiene intacta la ilusión que ha compartido con médicos, familiares y amigos: volver a su vida con normalidad, regresar a las canchas y convertirse algún día en futbolista profesional. Un sueño que Dumek Turbay prometió acompañar.