Conozca los 280 seleccionados de convocatoria Marca Bolívar 2026

La Gobernación de Bolívar, a través de su proyecto Marca Bolívar, anunció los resultados de la Convocatoria 2026, para que más de 280 artesanos, productores gastronómicos y confeccionistas del departamento reciban formación, acompañamiento y fortalecimiento de sus emprendimientos.

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Luego de un proceso de convocatoria que se desarrolló entre el 27 de abril y el 10 de mayo, y que incluyó difusión a través de medios digitales, jornadas de inscripción presencial en distintos municipios con el acompañamiento de los coordinadores de Cultura de las alcaldías y atención permanente a través de call center, se recibieron 603 postulaciones provenientes de diferentes municipios de Bolívar.

Del total de solicitudes recibidas, 363 correspondieron al sector artesanal, 137 al sector gastronómico y 103 al sector de confecciones, evidenciando el creciente interés de las comunidades por hacer parte de este proceso.

Tras la etapa de evaluación, fueron seleccionadas 289 unidades productivas, que iniciarán un ciclo de formación y acompañamiento enfocado en fortalecer sus capacidades empresariales, creativas y psicosociales.

Los seleccionados serán contactados por el equipo de Marca Bolívar para dar inicio al proceso formativo. Asimismo, el listado completo de beneficiarios podrá consultarse en el Instagram de Marca Bolívar y en página web de la Gobernación de Bolívar: www.bolivar.gov.co

Los participantes recibirán formación de un equipo especializado en diseño, acompañamiento empresarial y creativo, así como herramientas para mejorar la presentación de sus productos, fortalecer su propuesta de valor y proyectarse a nuevos mercados.

Como novedad en esta edición, 74 confeccionistas y artesanos seleccionados se vincularán al Proyecto Elar, la estrategia de moda con propósito de Marca Bolívar, orientada al fortalecimiento del desarrollo creativo y la generación de oportunidades para quienes hacen parte del sector confección y artesanal en Bolívar.

Una nueva vitrina para el talento de Bolívar

Por primera vez, los seleccionados harán parte del Directorio Artesanal de Bolívar, una herramienta que funcionará como una vitrina digital donde cada unidad productiva podrá compartir su historia, técnicas, productos y datos de contacto, facilitando su conexión con potenciales clientes, aliados y nuevas oportunidades comerciales.

“La respuesta de los bolivarenses a esta convocatoria demuestra el enorme talento que existe en nuestro departamento y las ganas que tienen de seguir creciendo. Este año seguiremos acompañándolos con procesos de formación y, además, daremos un paso importante en su visibilización a través del Directorio Artesanal de Bolívar”, señaló Fara Alies, gerente de Marca Bolívar.