En Medellín fueron premiados concursantes de la primera edición ¡Que Viva el Buñuelo!

Medellín

El festival ¡Que Viva el Buñuelo! 2025, en su primera edición, es un evento que busca resaltar la tradición gastronómica del buñuelo y los diferentes negocios locales, impulsando empresarios y emprendedores del sector gastronómico de Medellín.

Este lunes 15 de diciembre en la Plazoleta de La Alpujarra, se llevó a cabo la premiación, a través de la Secretaria de Desarrollo Económico de los ganadores en las dos categorías de la convocatoria navideña. Buñuelería La Especial, ubicada en la comuna 16-Belén, fue el ganador de la categoría del buñuelo tradicional; que buscaba premiar la receta más clásica, haciendo uso de ingredientes ancestrales. Asimismo, Happy Buñuelo sede Florencia, de la comuna5- Castilla, ganador del buñuelo más innovador con la creativa mezcla de masa de buñuelo con chicharrón.

El proceso de selección de los ganadores se llevó a cabo por medio de votación ciudadana, tanto de manera virtual como en las ubicaciones predeterminadas. “Este espacio permitió que más personas conocieran sus productos y se conectaran con quienes elaboran una de las delicias culinarias más típicas en diciembre”, anunció la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano.

Premiación

Los dos ganadores de la edición 2025 del festival recibieron el galardón oficial del Mejor Buñuelo de Medellín 2025, reconociendo la creatividad y la calidad en la preparación del alimento. Adicionalmente, recibirán asesoría especializada de fortalecimiento empresarial y de marca en nombre del programa Centro de Emprendimiento y Empleo del Distrito de Medellín, Visibilidad y subsidio para los platos más vendidos, a través de DiDi Food; y 2 máquinas amasadoras profesionales de Crea & Cocina.