Con inteligencia artificial y uso de datos, Medellín previene el bajo peso de los recién nacidos

Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó una nueva herramienta fundamentada en el uso de inteligencia artificial y analítica de datos que ayuda a identificar el riesgo de bajo peso en los recién nacidos desde la etapa de gestación. Este sistema se enfoca en neonatos que, con más de 37 semanas de embarazo, registren un peso inferior a los 2.500 gramos, condición vinculada directamente a mayores tasas de mortalidad neonatal y al desarrollo de patologías crónicas que se manifiestan en la etapa adulta.

Esta herramienta desarrollada durante diez meses con el apoyo de City Data Alliance de Bloomberg Philanthropies, utiliza un algoritmo que procesa información capturada en la primera consulta prenatal. Mediante variables como antecedentes médicos, edad, nivel educativo y estado de salud general, el sistema clasifica a las gestantes en niveles de riesgo dependiendo de los resultados, ya sea bajo, medio o alto, permitiendo a las entidades de salud asignar recursos y planes de atención diferenciados de manera inmediata según las necesidades de la madre gestante.

La operación de este modelo recae en el personal médico, quien diligencia los datos en un formulario digital para obtener un indicador de riesgo en tiempo real. Según la Secretaría de Innovación Digital, el objetivo técnico es facilitar la toma de decisiones clínicas y mejorar la articulación entre las entidades prestadoras de salud mediante el seguimiento continuo de los casos detectados.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud, la fase piloto del proyecto iniciará durante el segundo semestre de 2026 en la red de Metrosalud, dando prioridad a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica en la ciudad. Tras la etapa de prueba, se contempla la integración del sistema en toda la red de prestadores de servicios de salud en el distrito.

Entre 2012 y 2023 se contabilizaron 12.200 casos de bajo peso al nacer en Medellín, con un incremento del 55 % en el registro de estos eventos entre 2020 y 2023. La implementación de este proyecto busca establecer un precedente en el uso de datos para la estructuración de políticas de salud pública basadas en la prevención técnica.