Fondo de Cultura Económica estará dando libros gratuitos a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad

Medellín, Antioquia

El Fondo de Cultura Económica (FCE) lanzará, en 200 puntos de distribución de América Latina la Colección 25 para el 25: un proyecto que reúne 27 obras de autores latinoamericanos.

Alrededor de 2 millones 500 ejemplares se estarán entregando en países como Argentina, Guatemala, Chile, Cuba, Ecuador, México, Uruguay, Honduras, Perú, y por supuesto, Colombia (distribuidos en seis librerías del Fondo de Cultura Económica).

La colección esta conformada por diversos géneros literarios como cuento, novela y poesía; escritos por autoras y autores del “Boom latinoamericano”: Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Piedad Bonnett, Blanca Varela, entre otras y otros, con el objetivo de fomentar la lectura recreativa y despertar la curiosidad literaria en los jóvenes.

En Medellín, el evento se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre a partir de las 5 p. m. en La Librería del FCE Fernando del Paso de la Biblioteca Pública Piloto para la entrega gratuita de ejemplares. Quienes desean participar en el proyecto y obtener hasta tres obras por persona, deben realizar una inscripción previa en el enlace: Pre-registro de lanzamiento: Colección 25 para el 25.

Los títulos que conforman esta colección trazan un recorrido por la memoria colectiva de momentos históricos contemporáneos de Latinoamérica como dictaduras militares, las guerras de liberación, las luchas feministas, el exilio, la migración, entre otros acontecimientos políticos, sociales y culturales.

Ejemplares de la Colección 25 para el 25