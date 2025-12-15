Diecisiete artistas LGBTIQ+ culminan proceso formativo en artes escénicas en Medellín

Medellín, Antioquia

Durante cuatro meses se desarrolló un programa de formación en artes escénicas dirigido a personas LGBTIQ+, donde hubo un proceso intensivo en canto, danza y teatro. El ciere del programa se realizó con una función abierta al público en el Teatro Comfama de San Ignacio, en este se presentó el musical La Audición, una obra que integró los aprendizajes adquiridos durante el proceso formativo.

La presentación evidenció el impacto de los espacios de formación artística con enfoque diferencial. En esta primera cohorte, estos participantes recibieron certificación del Tecnológico de Antioquia, en articulación con la Escuela de Teatro Musical Neverland, institución que acompañó la formación pedagógica.

Para quienes hicieron parte del programa, CreSer significó un entorno de aprendizaje que va más allá de lo técnico. “CreSer fue un espacio donde muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ encontramos en el arte un refugio, una forma de resistir y también una familia”. Señaló Camilo Jaramillo, participante de la primera cohorte.

La experiencia de CreSer se suma a otras iniciativas culturales que, desde distintos frentes, han buscado ampliar el acceso a la formación artística en Medellín. En un contexto dodnde el acceso a procesos formativos especializados no siempre es equitativo, este tipo de programas contribuyen a reducir brechas y fortalecer capacidades creativas.

El estreo de La Audición cerró un proceso que deja como resultado la obra escénica, pero también nuevas redes, aprendizajes compartidos y herramientas profesionales para quienes participaron.

“La estrategia CreSer busca aportar al desarrollo de proyectos de vida de personas LGBTIQ+ a través de procesos de formación artística”, señaló Edgar Yepes Londoño, gerente de Diversidades Sexuales e Identidades de Género.